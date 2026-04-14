Замминистра будет представлять Армению на СМИД СНГ в Москве

В Армении подтвердили участие в СМИД СНГ в Москве. Представлять республику на этой встрече будет замглавы внешнеполитического ведомства.

Армения будет представлена на предстоящем заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран СНГ заместителем главы МИД Мнацаканом Сафаряном. Об этом поведала 15 апреля пресс-секретарь армянского министерства Ани Бадалян.

"Мы примем участие в работе на уровне заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакана Сафаряна"

– Ани Бадалян

Первое в 2026 году заседание СМИД СНГ пройдет в Москву в эту пятницу, 17 апреля.

Ранее сообщалось, что на предстоящей встрече будут приняты решения по самым актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества.