Спикер турецкого парламента призвал приостановить членство Израиля в ООН

Председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш считает необходимым временно прекратить членство Израиля в Организации Объединенных Наций.

Соответствующее заявление председатель законодательного органа Турции сделал в ходе выступления на открытии сессии ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), стартовавшей сегодня в Стамбуле.

По его словам, такая мера должна быть предпринята в связи с особым отношением к палестинцам, которых в Израиле теперь могут судить военные суды.

"Израильские власти изменили процедуры суда над палестинцами, передав право судить военным судам. Как можно считать действительными такие смертные приговоры, вынесенные военными судами?"

– Нуман Куртулмуш

Спикер парламента Израиля пояснил, что судить палестинцев по одним законам, а израильтян – по другим, по сути представляет собой не что иное, как апартеид. Он напомнил, проводя аналогию, что ЮАР лишилась членства в ООН именно из-за апартеида. Куртулмуш подчеркнул, что членство Израиля в международной организации также необходимо приостановить немедленно, при этом прекратив проводимый им режим апартеида.