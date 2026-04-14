США сообщили о перехвате 10 судов, связанных с Ираном

На Ближнем Востоке с 13 апреля, когда началась морская блокада Ирана, ВМС США не допустили проход через Ормузский пролив десяти судов, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"С начала американской блокады в понедельник десять судов были развернуты, и ни одно судно не прорвало блокаду. Американские военнослужащие продолжают наблюдение и патрулирование региональных вод для блокирования судов, входящих в иранские порты и выходящих из них"

– CENTCOM

Отмечается, что накануне иранское грузовое судно пыталось выйти в Аравийское море из порта Бандар-Аббас, однако ракетный эсминец USS Spruance сумел развернуть его, судно вернулось в порт.

"После введения блокады для судов, входящих и выходящих из иранских портов, американские силы остановили морскую торговлю Ирана"

– CENTCOM