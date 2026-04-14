В Азербайджане спрогнозировали ВВП к 2030 году

Минфин Азербайджана составил прогноз по возможному росту экономики в 2027-2030 годах. К концу следующего года объем ВВП должен составить 139 млрд манатов.

Через четыре года объем азербайджанской экономики должен достичь почти 167 млрд манатов. Также ожидается поступательный рост объема секторов, которые не связаны с добычей и переработкой энергоресурсов.

"Ожидается, что доля ненефтегазового сектора в ВВП увеличится с 71,5% в 2025 году до 78% в 2027 году и до 81,8% в 2030 году. В среднесрочной перспективе темпы роста реального ВВП прогнозируются на уровне 3,3% в год, а ненефтегазового ВВП — 4,2%"

– Минфин АР

Сообщается, что прогнозы рассчитаны при условии цены за баррель нефти в $65. Инфляция к концу года прогнозируется в районе 5,5%.

По данным ведомства, доходы населения страны должны составить 135 млрд манатов к 2030 году.