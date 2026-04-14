Россию в 2026 году могут посетить 6,5 млн иностранных туристов

В этом году Россия ожидает 6,5 млн иностранных туристов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Министр отметил, что в январе и феврале рост иностранного турпотока был почти 37%, затем влияние на поток туристов оказал конфликт в ближневосточном регионе.
Глава Минэкономразвития добавил, выступая на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, что в такой ситуации необходимо активнее привлекать в Россию туристов из азиатских стран.
В 2025 году Россия приняла 5,8 млн иностранных путешественников, рост относительно 2024 года составил 13%.