Россию в 2026 году могут посетить 6,5 млн иностранных туристов

В этом году Россия ожидает 6,5 млн иностранных туристов, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Рассчитываем на конец года выйти на цифру в 6,5 млн иностранных туристов"

– Максим Решетников

Министр отметил, что в январе и феврале рост иностранного турпотока был почти 37%, затем влияние на поток туристов оказал конфликт в ближневосточном регионе.

"Мы сейчас понимаем, что с учетом закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке с марта эти значения скорректируются"

– Максим Решетников

Глава Минэкономразвития добавил, выступая на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, что в такой ситуации необходимо активнее привлекать в Россию туристов из азиатских стран.

В 2025 году Россия приняла 5,8 млн иностранных путешественников, рост относительно 2024 года составил 13%.