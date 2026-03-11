Около 6 млн российских туристов ждет Турция в 2026 году

Турция ожидает приезда от 4,5 до 6 млн российских туристов в 2026 году, такое заявление сделал председатель Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

Он отметил, что российский туристический рынок всегда входил в число приоритетных для турецкой стороны, наряду с немецким, британским и иранским.

"У нас есть такие рынки как Германия, Великобритания, Иран и Россия. Российский рынок для нас всегда был приоритетным. Мы ожидаем от 4,5 до 6 млн туристов в этом году"

– Давут Гюнайдын

Также он заявил о том, что более ранние прогнозы были еще более масштабные – до 7-8 млн туристов.

Однако, точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о том, что Турция будет направлением номер один в выездном организованном туризме среди россиян.