Вестник Кавказа

Около 6 млн российских туристов ждет Турция в 2026 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ассоциации турагентств Турции заявили, что в текущем году рассчитывают на прибытие в страну от 4,5 до 6 млн туристов из России.

Турция ожидает приезда от 4,5 до 6 млн российских туристов в 2026 году, такое заявление сделал председатель Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

Он отметил, что российский туристический рынок всегда входил в число приоритетных для турецкой стороны, наряду с немецким, британским и иранским.

"У нас есть такие рынки как Германия, Великобритания, Иран и Россия. Российский рынок для нас всегда был приоритетным. Мы ожидаем от 4,5 до 6 млн туристов в этом году"

– Давут Гюнайдын

Также он заявил о том, что более ранние прогнозы были еще более масштабные – до 7-8 млн туристов.

Однако, точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила о том, что Турция будет направлением номер один в выездном организованном туризме среди россиян.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
695 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.