Азербайджан нарастил экспорт газа в Турцию через TANAP более чем на 7%

Поставки природного газа из Азербайджана в Турцию по газопроводу TANAP выросли на 7,1% в начале 2026 года. При этом общий объем экспорта азербайджанского газа по всем направлениям достиг 6,5 млрд кубометров.

В первом квартале 2026 года Азербайджан поставил в Турцию 1,5 млрд кубометров газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 7,1%. Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Газопровод TANAP считается основным участком Южного газового коридора. По нему газ, добытый на второй стадии проекта Шах Дениз, транспортируется от границы с Грузией до западных областей Турции. На старте работы пропускной потенциал магистрали TANAP составляет 16 млрд кубометров в год.

Около 6 млрд из них потребляет Турция, а остаток направляется в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP).

Всего с начала 2026 года экспорт азербайджанского газа достиг 6,5 млрд кубометров. Поставки распределились следующим образом:

в Европу — 3 млрд кубометров

в Турцию — 2,4 млрд кубометров

в Грузию — 0,8 млрд кубометров

в Сирию — 0,3 млрд кубометров

Общая добыча газа в Азербайджане за этот период составила 12,6 млрд кубометров. Основную часть объемов обеспечили проекты Шах Дениз и Азери-Чираг-Гюнешли. Также вклад в общую добычу природного газа внесли месторождение Абшерон и государственная компания SOCAR.