Жертвами стрельбы в школе стали четыре человека в Турции

Стрельба в школе на востоке Турции унесла жизни четырех человек. Об этом сообщил 15 апреля Мюкеррем Унлюэр, губернатор провинции Кахраманмараш, где случилась эта трагедия.

Он отметил, что в результате стрельбы также пострадали по меньшей мере десятка человек.

"Жертвами стрельбы стали учитель и трое учеников. Пострадали не менее 20 человек"

– глава провинции

Унлюэр уточнил, что напавший был учеником этой школы. По его словам, оружие, с которым он ворвался в учебное заведение, принадлежит его отцу.

"Он пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежит его отцу – бывшему полицейскому"

– глава провинции

Напомним, накануне на лице в юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа ворвался с оружием бывший ученик. В результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб.