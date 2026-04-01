США просчитывают возможную блокировку хуситами Красного моря - СМИ

Йеменские хуситы могут заблокировать перевозку нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, и это может стать сокрушительным ударом по мировой экономике, усилив политическое давление на Вашингтон.

США всерьез обеспокоены тем, что йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) может перекрыть пока действующий альтернативный канал поставок нефти в Красном море, заблокировав Баб-эль-Мандебский пролив, говорится в аналитическом материале телеканала CNN.

"Варианты эскалации конфликта рискованны, так как могут спровоцировать возобновление боевых действий и нарушить зыбкое перемирие с США и Израилем"

- телеканал

Иран оказался в непростой ситуации на фоне блокировки Ормузского пролива США, и он сейчас может использовать поддерживаемых им хуситов, чтобы перекрыть альтернативный маршрут поставок нефти через Красное море, передает ТАСС.

Мировая экономика может не выдержать столь сокрушительного удара, также такое развитие ситуации серьезно усилит политическое давление на президента США Дональда Трампа. Да и в целом война может просто выйти из-под контроля, - отмечается в аналитическом материале телеканала.

Ранее мы писали о том, что йеменские хуситы заявили о готовности нарастить военную активность против США и Израиля, если Вашингтон и Тель-Авив нанесут новые удары по Ирану. Слова Вашингтона о новом уровне иранского конфликта являются для йеменских радикалов мотивом к наращиванию военных сил, и движение, которое вступило в конфликт на стороне Ирана, успешно противостоит попыткам США и Израиля использовать Красное море в качестве плацдарма для операций против ИРИ, отметили в его дипведомстве.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока и полностью заблокировал судоходство в Ормузском проливе.