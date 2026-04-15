CША заблокировали не весь Ормузский пролив — Пентагон

В американском военном ведомстве заявили о том, что морская блокада США не охватывает весь Ормузский пролив.

Блокада Вашингтона распространяется не на всю территорию Ормузского пролива, такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн.

Он отметил, что под американским контролем сейчас находится только иранские порты и береговая линия.

"Действия США представляют собой блокаду иранских портов и береговой линии, а не Ормузского пролива"

— Дэн Кейн

Принудительные меры будут приниматься в территориальных водах Ирана и в международных водах, подчеркнул он.