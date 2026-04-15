Вестник Кавказа

CША заблокировали не весь Ормузский пролив — Пентагон

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В американском военном ведомстве заявили о том, что морская блокада США не охватывает весь Ормузский пролив.

Блокада Вашингтона распространяется не на всю территорию Ормузского пролива, такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн.

Он отметил, что под американским контролем сейчас находится только иранские порты и береговая линия.

"Действия США представляют собой блокаду иранских портов и береговой линии, а не Ормузского пролива"

— Дэн Кейн

Принудительные меры будут приниматься в территориальных водах Ирана и в международных водах, подчеркнул он.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
600 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.