Перспективы военно-технического сотрудничества обсудили Баку и Астана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Миноборонпрома Азербайджана принял в четверг замглавы Минобороны Казахстана. Стороны поговорили о дальнейшем развии сотрудничество в военно-технической отрасли.

В четверг, 16 апреля, состоялась встреча главы Миноборонпрома Азербайджана Вугара Мустафаева и делегации Казахстана, возглавляемой замминистра обороны Шайх-Хасаном Жазыкбаевым. Об этом сообщает азербайджанское министерство.

В ходе встречи Мустафаев отметил, что углубление сотрудничества в оборонной сфере – это одно из главных направлений стратегического партнерства между двумя странами.

В свою очередь, казахстанская делегация поблагодарила за оказанное гостеприимство и подчеркнула, что Астана и Баку обладают большим потенциалом для расширения связей в этой сфере.

На встрече также затрагивались перспективы военно-технического сотрудничества. Кроме того, представители АР и РК поговорили о реализации совместных проектов, организации рабочих визитов и коснулись ряда других вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Вам может быть интересно

