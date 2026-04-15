Новый железнодорожный коридор свяжет Южную Европу и Персидский залив

Турция, Сирия и Иордания договорились о модернизации железнодорожных коммуникаций для создания нового транспортного коридора, который свяжет Южную Европу и Персидский залив.
Новый транспортный коридор будет создан усилиями Турции, Сирии и Иордании. Страны договорились модернизировать свои железнодорожные коммуникации ради этой задачи, пишет Bloomberg.
По информации журналистов, реализация проекта может занять от 4 до 5 лет. Обновленные железнодорожные линии будут связаны в единую сеть с железными дорогами в Саудовской Аравии.
Транспортный коридор позволит углубить торговые контакты между Южной Европой и странами Персидского залива.