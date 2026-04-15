События на Южном Кавказе обсудили замглавы МИД РФ и посол Турции

Замглавы российского МИД Михаил Галузин принял сегодня в Москве посла Турции в РФ. Одной из обсуждаемых тем стала ситуация на Южном Кавказе.

В четверг, 16 апреля, в Москве прошла встреча замглавы МИД России Михаила Галузина и посла Турции в РФ Танжу Бильгича. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

В ходе беседы стороны поговорили об украинском урегулировании и ситуации на Южном Кавказе.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса. Турецкой стороне были изложены наши принципиальные оценки развития обстановки и перспектив урегулирования конфликта вокруг Украины в русле взаимопониманий, достигнутых по итогам российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года"

– МИД РФ

Говоря о положении дел на Южном Кавказе, стороны подтвердили настрой Москвы и Анкары на дальнейшую координацию в интересах мира и стабильности в этом регионе.