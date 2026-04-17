Иран поблагодарил Азербайджан за поддержку

В МИД Ирана выразили благодарность Баку за поддержку. Тегеран также поблагодарил другие региональные страны.

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран благодарит за поддержку Азербайджан и страны региона. В этом контексте он отметил разговор, который состоялся между лидером АР Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"В ходе беседы лидеров двух стран было принято решение о дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений"

– Саид Хатибзаде

Замглавы иранской дипломатии отметил развитие отношений со странами региона. По его словам, для Тегерана имеет важное значение солидарность и поддержка региональных держав.

Ранее Ильхам Алиев в разговоре с Масудом Пезешкианом поздравил Тегеран с заключением перемирия с США.