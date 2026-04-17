Вестник Кавказа

Иран поблагодарил Азербайджан за поддержку

Иран поблагодарил Азербайджан за поддержку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Ирана выразили благодарность Баку за поддержку. Тегеран также поблагодарил другие региональные страны.

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран благодарит за поддержку Азербайджан и страны региона. В этом контексте он отметил разговор, который состоялся между лидером АР Ильхамом Алиевым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. 

"В ходе беседы лидеров двух стран было принято решение о дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений"

– Саид Хатибзаде

Замглавы иранской дипломатии отметил развитие отношений со странами региона. По его словам, для Тегерана имеет важное значение солидарность и поддержка региональных держав. 

Ранее Ильхам Алиев в разговоре с Масудом Пезешкианом поздравил Тегеран с заключением перемирия с США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.