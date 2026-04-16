США сохранит блокаду Ормузского пролива до подписания соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона сохранит военно-морскую блокаду Ормузского пролива до окончательного подписания соглашения с Ираном. Соответствующую публикацию глава американского государства разместил на своей странице в социальной сети.

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полноценному судоходству. Однако военно-морская блокада будет в полной мере сохраняться и действовать исключительно в отношении Ирана - до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%"

- Дональд Трамп

Трамп добавил, что процесс окончательного утверждения и подписания мирного договора должен пройти очень быстро. По его словам, большинство пунктов данного соглашения между двумя странами уже успешно согласованы.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию, в ходе которой был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ КСИР нанес ракетные удары по израильской территории и американским базам в Персидском заливе.

Напомним, что 11 апреля спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс проводили переговоры в Исламабаде. Стороны не сумели найти компромисс по ключевым вопросам долгосрочного мира вследствие глубоких разногласий.

Ситуация вокруг судоходства в регионе остается противоречивой. 13 апреля Дональд Трамп объявил о блокировке иранских портов, но уже через два дня заявил об открытии пролива ради сохранения отношений с Китаем, что не получило фактического подтверждения.

Одновременно с этим Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось о продолжении блокады. В свою очередь, 17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Ормузский пролив открыт на весь период действия режима прекращения огня.