ОАЭ инвестировали в Азербайджан $405 млн за год

Стало известно, сколько вложили Объединенные Арабские Эмираты в Азербайджан за прошлый год. Объем инвестиций составил без малого $405 млн.

Прямые инвестиции ОАЭ в Азербайджан в 2025 году составили $404,799 млн, сообщает Центральный банк Азербайджана.

Объем инвестиций за 2025 год оказался на 17,4% (или $85,357 млн) меньше, чем за предшествующий год.

Инвестиции Эмиратов в экономику Азербайджана составили 6,1% в общем объеме прямых иностранных инвестиций в республику. Общий объем иностранных вложений в Азербайджан за год составил почти $6,6 млрд.

Отметим, что инвестиции из Азербайджана в экономики других государств за год возросли на 43,4% и достигли $2,528 млрд.