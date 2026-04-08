Армения опубликовала данные об импорте из Азербайджана

За пять месяцев через азербайджанскую территорию в Армению было ввезено более двух десятков тысяч тонн товаров из РФ и Казахстана.

В Армению через территорию Азербайджана в период с ноября 2025 года по 15 апреля 2026 года было ввезено 26 295 тонн товаров из России и Казахстана. Об этом свидетельствуют данные Таможенной службы Госкомитета по доходам и Минэкономики Армении.

Согласно статистике, за это время также было ввезено 9337 тонн топлива из Азербайджана.

Первые товары в Армению транзитом через азербайджанскую территорию поступили по железной дороге 6 ноября прошлого года.

"Из России и Казахстана было импортировано 24 865 тонн пшеницы, 1362 тонны удобрений и 68 тонн гречневой крупы. Кроме того, из Азербайджана в Армению по железной дороге через территорию Грузии с декабря 2025 года по 15 апреля 2026 года было импортировано 9337 тонн топлива азербайджанского происхождения общей таможенной стоимостью 7,2 млн"

– Таможенная служба Армении

Уточняется, что из них 5398 тонн дизельного топлива, таможенная стоимость которого $4,3 млн, и 3939 тонн бензина таможенной стоимостью $2,9 млн.