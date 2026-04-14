ЕС готов оказать Азербайджану международную поддержку в сфере разминирования

Пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза заявила о том, что Брюссель готов помочь Баку в разминировании на фоне минной угрозы, которая все еще сохраняется.

Европейский союз может оказать международную поддержку в сфере разминирования, такое заявление сделала пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.

Она отметила, что Брюссель уже выделил для этой цели около €22 млн и готов в дальнейшем оказывать поддержку азербайджанской стороне.

Уточняется, что данные средства были выделены Евросоюзом на восстановления инфраструктуры, для возвращения вынужденных переселенцев и для "продвижения мирного процесса", подчеркнула Хиппер.

Кроме того, Брюссель выразил соболезнования Баку в связи с гибелью сотрудника ANAMA Мугана Метили.

"Мины все еще продолжают представлять смертельную опасность даже после завершения конфликта"

– Анита Хиппер

Напомним, с 2020 года от мин пострадали 422 человека.

Ранее азербайджанское внешнеполитическое ведомство призвало мировое сообщество увеличить поддержку в разминировании Карабаха в связи с ростом числа жертв минных инцидентов на освобожденных территориях страны.