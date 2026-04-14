ЕС готов оказать Азербайджану международную поддержку в сфере разминирования

Европейский союз может оказать международную поддержку в сфере разминирования, такое заявление сделала пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер.
Она отметила, что Брюссель уже выделил для этой цели около €22 млн и готов в дальнейшем оказывать поддержку азербайджанской стороне.
Уточняется, что данные средства были выделены Евросоюзом на восстановления инфраструктуры, для возвращения вынужденных переселенцев и для "продвижения мирного процесса", подчеркнула Хиппер.
Кроме того, Брюссель выразил соболезнования Баку в связи с гибелью сотрудника ANAMA Мугана Метили.
"Мины все еще продолжают представлять смертельную опасность даже после завершения конфликта"
– Анита Хиппер
Напомним, с 2020 года от мин пострадали 422 человека.
Ранее азербайджанское внешнеполитическое ведомство призвало мировое сообщество увеличить поддержку в разминировании Карабаха в связи с ростом числа жертв минных инцидентов на освобожденных территориях страны.