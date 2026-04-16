Детские сады закрываются в Иране

Власти Ирана приняли решение о временном прекращении работы детских садов в стране. Ранее школы, колледжи и вузы были переведены в удаленный формат.

Работа всех детских садов в Иране приостановлена, пишут иранские СМИ.

Как сообщают профильные власти ИРИ, мера была предпринята для обеспечения безопасности детей.

В сообщении подчеркивается, что закрытие продлится неопределенный срок, дошкольные учреждения начнут действовать после особого уведомления.

Уточняется также, что любые нарушения при реализации этой меры будут пресечены.

Накануне Минобразования Ирана сообщило о переводе всех образовательных учреждений ИРИ, от школ до колледжей и университетов, на удаленный формат обучения. "Удаленка" вступит в силу 21 апреля. На дистанционном формате обучающиеся останутся до особого уведомления.

Напомним, что двухнедельное перемирие, объявленное президентом США Дональдом Трампом в ночь на 8 апреля, завершается 22 апреля. Сегодня представитель центрального штаба военного командования Ирана "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил, что Тегеран не собирается продлевать этот срок, добавив, что Исламская Республика готова к затяжной войне – в отличие от США.