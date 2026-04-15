Вестник Кавказа

Иран против продления перемирия?

Оптический прицел
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перемирие Ирана с США и Израилем – лишь временная мера: по словам представителя центрального штаба военного командования ИРИ Эбрахима Зольфагари, в целом Иран настроен на длительные боевые действия.

Тегеран не собирается продлевать режим прекращения огня с Вашингтоном и Тель-Авивом, такое заявление сделал представитель центрального штаба военного командования ИРИ "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"Мы отвергаем любое продление перемирия. Мы готовы к долгой войне – американцы не готовы. Это лишь пауза, а не мир"

– Эбрахим Зольфагари

Представитель штаба также подчеркнул, что Исламская Республика будет продолжать контролировать движение судов в Ормузском проливе до тех пор, пока Иран не добьется соблюдения своих прав. 

Он также предостерег США от наземной операции в ИРИ. Зольфагари предупредил, что любая попытка вторжения по суше в Иран окончится полным фиаско.

