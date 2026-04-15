Трамп допустил скорое завершение войны США с Ираном

Вскоре военный конфликт США с Ираном может закончится, об этом сообщил американский лидер. Он также заявил, что нечто "впечатляющее" может произойти в ближайшую неделю.

Война США против Ирана идет гладко и может в скором времени закончиться, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Я скажу, что война в Иране идет гладко. Она должна закончиться довольно скоро"

– Дональд Трамп

Он также призвал следить за развитием событий по иранской ситуации в ближайшую неделю.

"Вы можете быть очень впечатлены"

– Дональд Трамп

Отметим, что сейчас между сторонами действует перемирие, срок которого истекает 21 апреля.