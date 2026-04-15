Председатели парламентов Азербайджана и Грузии провели встречу в Стамбуле

Сахиба Гафарова и Шалва Папуашвили встретилась в Стамбуле в рамках Ассамблеи Межпарламентского Союза. Стороны обсудили сотрудничество, Сахиба Гафарова была удостоена высшей награды грузинского парламента "Почет".

В рамках Ассамблеи Межпарламентского Союза в Стамбуле состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой с председателем парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

Папуашвили вручил Гафаровой медаль "Почет" парламента Грузии, он отметил, что спикер азербайджанского парламента удостоена этой высшей награды за вклад в развитие межпарламентских связей и в дальнейшее укрепление дружбы между двумя народами. Он подчеркнул, что Гафарова стала первым спикером парламента, удостоенным этой медали.

На встрече было отмечено, что такие мероприятия, как Ассамблея МПС, открывают значительные возможности для обсуждения актуальных вопросов, волнующих мировую общественность, так и для рассмотрения сотрудничества между законодательными органами стран.

Стороны подчеркнули важную роль в развитии отношений на высоком уровне связей между главами государств, а также встречных визитов на высшем и высоком уровне. Было особо отмечено значение государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в апреле 2026 года.

Межпарламентское сотрудничество двух стран находится на высоком уровне, отметили собеседники, также было подчеркнуто, что законодательные органы успешно сотрудничают как на двусторонней основе, так и в различных международных организациях. Межпарламентское сотрудничество – одно из важных направлений как двусторонних, так и многосторонних связей между Азербайджаном и Грузией, и в этой сфере сформированы механизмы эффективного взаимодействия.

Сахиба Гафарова и Шалва Папуашвили подтвердили положительную роль взаимных визитов председателей парламентов и депутатов в дальнейшем углублении диалога между партиями. Гафарова упомянула о визите в Тбилиси, который совершила в марте этого года.

Было отмечено, что имеется положительный опыт сотрудничества между парламентскими комитетами. Особое значение имеют взаимная поддержка и скоординированная деятельность парламентариев Азербайджана и Грузии на международных площадках.

Также на встрече в Стамбуле спикеры парламентов двух стран провели обмен мнениями об иных предметах, представляющих обоюдный интерес.