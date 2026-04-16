Пути развития торговли между Россией и Азербайджаном назвали в МЭР РФ

Дальнейшему развитию торговли между Россией и Азербайджаном поможет снятие существующих ограничений, такое заявление сделал замминистра экономического развития России Владимир Ильичев по итогам состоявшегося в Зангилане (Азербайджан) заседания двусторонней межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

"Для обеспечения роста торговли необходимо устранять действующие ограничения. Расчеты между нашими странами осуществляются преимущественно в нацвалютах и без посредников. Важно сохранять тенденцию и поддерживать основные каналы, создавать возможности и инструменты расчетов для взаимных поездок граждан"

– Владимир Ильичев

В пресс-службе Минэкономразвития уточнили, что на заседании в Зангилане его участники обратили внимание на позитивную динамику развития российского-азербайджанского сотрудничества. Было проведено детальное обсуждение торгово-экономического партнерства Москвы и Баку, а также ряд аспектов реализации промышленных проектов.

В МЭР напомнили, что РФ находится в топ-3 ключевых торговых партнеров Азербайджана, и в прошлом году товарооборот между странами составил 342 млрд рублей.

В министерстве отметили, что в Азербайджане работают свыше 1,8 тыс компаний, в деятельности которых участвует российский капитал. Так, в минувшем году в республике было запущено производство инсулинов, открыт завод фанеры, стартовала работа предприятия, выпускающего алюминиевые и стальные панели.

В ведомстве также указали на важную роль, которую в российско-азербайджанской повестке играет сотрудничество в области транспорта.

"Стороны обсудили развитие перевозок железнодорожным, автомобильным и воздушным видами транспорта, вопросы дальнейшего развития западного маршрута МТК "Север-Юг" и задачи по увеличению объемов поставок отдельных видов грузов"

– МЭР России

По итогам встречи стороны подписали дорожную карту. В ней прописаны условия для использования электронной международной транспортной накладной e-CMR. Планируется, что введение ее в оборот поможет упростить режим международных перевозок, как грузовых, так и автомобильных.