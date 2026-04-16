Отношения между Россией и Азербайджаном полностью восстановлены – Эмин Агаларов

Эмин Агаларов заявил о полном восстановлении отношений между Москвой и Баку в рамках делового форума двух стран. Он также заявил о новых возможностях в сфере инвестиций и туризма.

Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов в рамках Азербайджано-российского делового совета заявил о полном восстановлении отношений между Москвой и Баку. По словам Агаларова, заседание совета способствует дальнейшему развитию отношений двух стран.

"Заседание совета было направлено на дальнейшее развитие отношений между двумя странами, а участие в мероприятии вице-премьеров Азербайджана и России свидетельствует о высокой поддержке данного формата сотрудничества"

– Эмин Агаларов

Как отметил Агаларов, поддержка властей двух стран позволит продвигать инвестиционного сотрудничество РФ и АР, углубит деловые связи, а также создаст возможности для развития туризма. По словам главы Agalarov Development, бизнес-форум Москвы и Баку может стать ежегодным.