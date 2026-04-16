Россия испытывает потребность в изучении азербайджанского языка – Оверчук

В РФ есть потребность в преподавании азербайджанского языка, такое заявление сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

Он напомнил о бережном отношении к русскому языку в Азербайджане, подчеркнув, что его изучают в азербайджанских школах.

Заместитель председателя российского правительства также обратил внимание на заинтересованность Баку в укреплении связей между вузами Азербайджана и РФ. Вице-премьер отметил, что в четверг рассматривалась возможность открытия нового российско-азербайджанского университета. Проект будет реализоваться при участии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

"Но со своей стороны понимаем: в России также есть потребность в изучении азербайджанского языка, и мы будем этому содействовать"

– Алексей Оверчук

Он уточнил, что Москва также предложила Баку подумать о присоединении к Международной организации по русскому языку.

Спрос на азербайджанский язык в России

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о двух категориях россиян, создающих в настоящее время спрос на обучение азербайджанскому языку в российских школах и вузах.

"В первую очередь это, скорее всего, проживающие и работающие в России азербайджанцы, в том числе российские граждане, и их дети. Мы видим, что больше всего поступает просьб об обучении азербайджанскому языку от тех, чьи дети родились и выросли в России и хотят теперь изучать азербайджанскую литературу и культуру, для чего необходимо знание языка. Образовательные проекты для азербайджанцев Баку осуществляет в Ираке, Сирии, Афганистане, даже в Пакистане, где живет много азербайджанцев-туркоманов, и такой же проект может быть реализован в России", - прежде всего сказал он.

"Вторая целевая группа – это специалисты, студенты и ученые, причем необязательно занятые в сфере кавказоведения. В мире проживает свыше 50 млн азербайджанцев, и помимо Азербайджана и вышеназванных стран они составляют существенную часть населения Ирана. В том же Афганистане есть провинция Карабах, где живут азербайджанцы, переселенные из Карабаха в средневековье. Для работы с этими странами важно владеть азербайджанским языком. Учитывая геополитическое и геоэкономическое значение азербайджанской культуры и рост значимости самого Азербайджана, вполне естественно, что спрос на изучение азербайджанского языка растет в России, как среди азербайджанцев, так и среди специалистов", - продолжил Ризван Гусейнов.

Регионовед подчеркнул, что рост знания азербайджанского языка в России будет воздействовать на российско-азербайджанские отношения в том же ключе, что и высокий уровень знания русского языка в современном Азербайджане. "Как известно, Азербайджан уделяет очень большое внимание обучению русскому языку – работает несколько сотен школ с русским сектором, есть возможности для получения высшего образования на русском языке. Если зеркально в России вырастет интерес к азербайджанскому языку и практика его преподавания, это однозначно позитивно скажется на связях двух стран", - отметил он.

"Напомню, что в Азербайджане поддержка русского языка — это не политический проект, а естественный ответ системы образования на запрос населения. Очень интересно, что молодое поколение азербайджанцев еще больше стремится изучать русский язык и культуру, и дело, опять же, не в языковой политике государства, а в интересе азербайджанского общества. Отрадно, что сходный запрос есть и в российском обществе на изучение азербайджанского языка и культуры. Это создаст определенный круг общения тех, кто объединен общими знаниями двух языков и двух культур", - заключил Ризван Гусейнов.