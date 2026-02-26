Тбилиси и Тюмень свяжут в июне рейсы Red Wings

Этим летом прямые рейсы между Тбилиси и Тюменью будет выполнять компания Red Wings. Первый авиарейс назначен на 12 июня.

Полеты начнутся с 12 июня, перевозчик будет выполнять один рейс еженедельно, каждую пятницу. На маршрут поставлены самолеты SSJ-100.

Рейсы вечерние: вылет из Тюмени в 18:40, в обратном направлении в 22:20. Время в пути – 3 часа 40 минут.

Рейсы будут выполняться до конца летнего расписания, последний состоится в конце октября.

Отметим, что Red Wings станет единственным перевозчиком между Тюменью и грузинской столицей.