Южный Кавказ приобретает особую важность в свете мировых процессов – Кобахидзе

Учитывая происходящие в мире в последнее время события, Южный Кавказ как регион получает особое значение, такое мнение выразил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Соответствующее заявление он сделал в ходе V Анталийского дипломатического форума, который стартовал сегодня в Турции.

Грузинский политик признал, что "неопределенности" и вызовы для глобальной системы так или иначе вносят свои коррективы в жизнь в регионе.

"Но одновременно Южный Кавказ приобретает особое значение в свете происходящих в мире процессов"

– Ираклий Кобахидзе

Премьер-министр пояснил, что Тбилиси делает все возможное, чтобы по возможности использовать все появившиеся возможности. Он напомнил, что в течение долгого времени Грузия остается надежным мостом между Европой и Азией.

Кобахидзе добавил, что сейчас, когда привычные маршруты для торговли могут оказываться недоступными, Грузия может предложить свои услуги, будучи транзитным хабом для поставок товаров и услуг, а также энергии и цифровых данных.

"И мы будем и дальше укреплять эту роль нашей страны"

– Ираклий Кобахидзе