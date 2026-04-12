Грузия и США наметили совместные планы по образованию

Грузия и США договорились о расширении образовательного партнерства, в том числе об укреплении сотрудничества в этой сфере и расширении образовательных грантов.

Министр образования, науки и по делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе в ходе своего рабочего визита в Вашингтон был принят руководителем Бюро по вопросам образования и культуры Госдепартамента США Дарреном Биттом, стороны провели важные переговоры, направленные на укрепление сотрудничества в сфере образования, сообщили в грузинском образовательном ведомстве.

Грузинский министр ознакомил американскую сторону с текущими реформами в системе образования Грузии и планируемыми инициативами, сделав акцент на программе Фулбрайта, которая предоставляет грузинским студентам возможность получить качественное образование и применить полученные знания для развития страны, и возможности ее расширения, передает Sputnik Грузия.

"Также была подчеркнута важность сотрудничества грузинских и американских университетов и совместных программ двойных дипломов, которые особенно важны для развития человеческого капитала и рабочей силы в Грузии"

Главный итог встречи - стороны подтвердили готовность к углублению партнерства. Во встрече участвовала и посол Грузии в США Тамар Талиашвили.