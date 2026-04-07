Смогут ли США и Грузия перезагрузить отношения?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

При администрации Джорджа Буша США считали Грузию «маяком демократии» и своим ближайшим союзником на Южном Кавказе, но во время правления Джо Байдена страна превратилась в самого проблематичного партнера в регионе. Намерен ли Дональд Трамп восстанавливать отношения с Тбилиси?

Что говорит о возможном потеплении?

Мэр Тбилиси и один из лидеров правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что в ближайшее время в Тбилиси ожидают прибытия очередной американской делегации, и этот визит «очень обрадует всех, кто любит Грузию и нашу столицу».

Недавно в Грузии гостил представитель госдепа США Питер Андреоли, который провел встречи за закрытыми дверьми с руководителями страны, лидерами оппозиции и неправительственных организаций, а также побывал в Анаклии - на черноморском побережье, где строится глубоководный порт.

Вскоре после этого госсекретарь США Марко Рубио позвонил премьер-министру Ираклию Кобахидзе, чтобы поговорить о региональной безопасности и развитии отношений.

Важными симптомами потепления в Тбилиси считают краткую февральскую встречу президента Грузии Михаила Кавелашвили и главы МИД Маки Бочоришвили с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Рубио на полях мероприятия Международного олимпийского комитета во время зимней Олимпиады в Италии.

Также обращает на себя внимание приглашение первой леди Грузии Тамар Багратиони на конференцию, проведенную по инициативе первой леди США Мелании Трамп.

Что говорит о нежелании улучшать отношения?

В Тбилиси уже почти год нет американского посла – с тех пор как Робин Данниган покинула Грузию, власти которой выступили с критическими заявлениями в адрес США за их вмешательство во внутренние дела под предлогом поддержки «демократических сил».

Особенно жестко остро подобные заявления звучали во время правления администрации президента Байдена. Прежняя американская администрация даже заявила о выходе из американо-грузинской Хартии стратегического партнерства, которая была подписана в начале 2009 года, когда Джо Байден был вице-президентом США.

Таинственный самолет в тбилисском аэропорту

Несколько дней назад грузинские СМИ взорвались новостью о приземлении в тбилисском аэропорту американского военного самолета. По данным многочисленных, хотя и неофициальных источников (власти вообще не комментировали эту информацию) военно-транспортный самолет США пробыл в грузинской столице несколько часов и вскоре вылетел в неизвестном направлении. Большинство грузинских экспертов и оппозиционных политиков расценивают этот факт, как подтверждение того, что американцев в Грузии интересует именно «иранская тема».

Согласно просочившейся информации, в ходе недавнего визита в Тбилиси президента Азербайджана, Ираклий Кобахидзе и почетный председатель почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили просили Ильхама Алиева использовать свое влияние в Вашингтоне для интенсификации грузино-американского диалога.