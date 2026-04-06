Ильхам Алиев успокоил грузинские власти

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

В ходе однодневного официального визита в Грузию президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Грузия интересна Баку в плане экспорта энергоносителей, развития Среднего коридора и доступа к черноморским портам.

Чего боялись в Тбилиси?

Накануне визита в Тбилиси высказывали опасения, что новые логистические маршруты на Южном Кавказе, в том числе Маршрут Трампа, уменьшат транзитный потенциал Грузии. Но президент Алиев подтвердил готовность не только развивать транзит через Грузию, но и инвестировать значительные средства в совместные проекты в сфере транспорта.

С кем и о чем Алиев говорил в Тбилиси?

Ильхам Алиев провел церемониальную встречу с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и обстоятельно беседовал с премьер-министром Ираклием Кобахидзе, который по Конституции обладает всей полнотой власти в стране. А поскольку наиболее влиятельной фигурой в Грузии остается основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, Ильхам Алиев провел с ним отдельную рабочую встречу в присутствии того Кобахидзе, министра экономики Мариам Квривишвили и главы МИД Маки Бочоришвили.

Все встречи прошли за закрытыми дверьми, но судя по заявлениям сторон, на них обсуждалось развитие Среднего коридора из Центральной Азии в Турцию и Европу через Грузию и Азербайджан; повышение мощности ЖД линии Баку-Тбилиси-Карс из Азербайджана в Турцию и азербайджанские инвестиции в транспортную инфраструктуру Грузии, в первую очередь, в Грузинскую железную дорогу с перспективой более быстрого и эффективного доступа к порту Кулеви на черноморском побережье. Этот порт принадлежит Азербайджану и успешно эксплуатируется уже несколько лет.

Акценты на транспорте и инвестициях

Наши страны, как мосты, играют ключевую роль в плане связанности. В этом контексте мы придаем особое значение развитию и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры. Азербайджан «остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии

- Кобахидзе

В свою очередь президент Азербайджана назвал Грузию «первой страной, через которую азербайджанские нефть и газ транспортируются в 16 стран мира». По его словам, в Грузии «создана благоприятная инвестиционная среда» и «у многих иностранных инвесторов, включая азербайджанских, будет отличная возможность еще больше способствовать экономическому росту и политической стабильности».

Ильхам Алиев также заметил, что азербайджано-грузинский товарооборот «постоянно растет», а «бизнес-среда дает возможность еще больше увеличивать инвестиции — уже 3,6 миллиарда долларов было инвестировано нашей страной в Грузию».

На всех встречах, в том числе в ходе беседы с Иванишвили, отмечалась роль «зеленого коридора» по экспорту азербайджанской (в перспективе и грузинской) электроэнергии в Европу по кабелю, который Азербайджан и Грузия планируют проложить по дну Черного моря.