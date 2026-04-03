Кобахидзе назвал лидера Азербайджана дорогим другом Грузии

Глава грузинского правительства оценил важность сотрудничества с Азербайджаном. Он отметил, что Тбилиси и Баку продолжают развивать взаимодействие во многих сферах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев – дорогой друг Грузии. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая 6 апреля на совместной пресс-конференции с главой азербайджанского государства.

Он отметил, что визит Ильхама Алиева в Грузию всегда является большой честью для нее.

Кобахидзе также рассказал, что в ходе сегодняшней встречи стороны поговорили о сотрудничестве Тбилиси и Баку, а также о региональных процессах.

"Мы воспользовались возможностью обсудить двусторонние отношения и процессы в регионе"

– Ираклий Кобахидзе

Он также выразил удовлетворение динамичным развитием азербайджано-грузинского сотрудничества в различных областях.

"Наши народы на протяжении веков были тесно связаны друг с другом, и логическим продолжением этого является то, что сегодня между двумя странами есть стратегическое партнерство. Рад, что это сотрудничество развивается очень динамично в различных направлениях"

– премьер Грузии

Напомним, президент АР Ильхам Алиев прибыл в понедельник с визитом в Грузию. В рамках поездки он провел встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе.