Названы основные торговые партнеры Азербайджана в 2026 году

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Италия, Турция, Китай и Россия названы в числе основных торговых партнеров Азербайджана в первые три месяца 2026 года. Наибольший торговый оборот достигнут с Италией.

Италия стала важнейшим торговым партнером Азербайджана в первые три месяца 2026 года. За январь-март страны наторговали друг с другом на $2,6 млрд. Это составило свыше 27% от общего товарооборота, информирует Государственное таможенное ведомство АР. 

На втором месте оказалась Турция с торговым оборотом в $1,3 млрд. Доля страны составила почти 14% в общей структуре внешней торговли АР. 

Китай с показателем в $1,1 млрд оказался на третьей строчке среди основных торговых партнеров АР. Поднебесная заняла чуть менее 12% внешнеторгового оборота Азербайджана. 

Россия расположилась на 4 месте в списке торговых партнеров. Торговля двух стран оценивается в $746 млн. 

Отметим, что в отношении трех торговых партнеров (Италия, Турция, Россия) наблюдается спад торгового оборота по сравнению с показателями 2025 года аналогичного периода. Только с Китаем АР нарастила торговлю на 7,3%.

