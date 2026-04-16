США и Иран близки к заключению соглашения – СМИ

Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном может быть заключено уже в ближайшее время, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что американо-иранские переговоры уже близки к своему логическому завершению.
Согласно источнику, делегации добились прогресса в рамках "кулуарной" дипломатии при участии пакистанских посредников.
В ходе второго раунда переговоров по урегулированию стоит ожидать подписания меморандума о взаимопонимании, после которого, в течение 60 дней стороны заключат полноценное соглашение, пишет агентство.
"Стороны уже достигли принципиальных договоренностей, тогда как технические детали будут согласованы позднее"
– Reuters
Кроме того, источники отмечают, что основную посредническую роль в процессе переговоров играет командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир, который в настоящее время ведет диалог с иранской стороной, а в дальнейшем планирует провести встречу в Вашингтоне.