США и Иран близки к заключению соглашения – СМИ

Британские СМИ пишут, что Вашингтон и Тегеран могут подписать соглашение в ближайшее время, переговорный процесс находится уже на завершающей стадии.

Соглашение между Соединенными Штатами и Ираном может быть заключено уже в ближайшее время, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что американо-иранские переговоры уже близки к своему логическому завершению.

Согласно источнику, делегации добились прогресса в рамках "кулуарной" дипломатии при участии пакистанских посредников.

В ходе второго раунда переговоров по урегулированию стоит ожидать подписания меморандума о взаимопонимании, после которого, в течение 60 дней стороны заключат полноценное соглашение, пишет агентство.

"Стороны уже достигли принципиальных договоренностей, тогда как технические детали будут согласованы позднее"

– Reuters

Кроме того, источники отмечают, что основную посредническую роль в процессе переговоров играет командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир, который в настоящее время ведет диалог с иранской стороной, а в дальнейшем планирует провести встречу в Вашингтоне.