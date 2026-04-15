Иран готов передать обогащенный уран США – Трамп

Уран с трех ядерных объектов Ирана, атакованных США летом прошлого года, может быть передан американской стороне. О согласии Тегерана на этот шаг сообщил Трамп.
Иран готов передать Соединенным Штатам обогащенный уран с ядерных объектов, которые были атакованы в июне 2025 года, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Они согласились передать нам ядерную пыль. Она находится глубоко под землей из-за атак, которые мы осуществили с применением бомбардировщиков B-2"
– Дональд Трамп
Также американский лидер сообщил, что между США и Ираном уже достигнуты многие договоренности.
"Я думаю, что произойдет что-то очень положительное"
– Дональд Трамп
Ранее президент США также объявил, что Исламская Республика больше не будет обогащать уран. В Иране заявления Трампа пока не подтвердили.