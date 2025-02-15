Тбилиси остался без российских кабельных телеканалов

Сегодня вечером грузинские телезрители, пользующиеся услугами кабельного телевидения, остались без любимых российских телеканалов – без объяснения причин ряд кабельных сетей в Тбилиси отключили некоторые российские телеканалы.

Сейчас у большинства грузинских телевещателей в Тбилиси не работают Первый канал, РТР Планета, Россия – Культура, РенТВ, НТВ Мир, Пятница. На экран выводится настроечная таблица, передает Sputnik Грузия.

Впрочем, сами провайдеры кабельных сетей все же сообщают, что отключение – временное, и трансляция возобновится в ближайшие дни, однако о причинах отключения не распространяются.

Напомним, ранее мы писали о том, что ровно год назад в Грузии закрылся главный оппозиционный телеканал Грузии "Мтавари Архи" его вещание в стране полностью прекратилось с 1 мая 2025 года, сообщили в социальных сетях его сотрудники.