ЕС в три раза снизил импорт российской нефти в феврале

Поставки российской нефти в страны Евросоюза в феврале сократились в три раза. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Так, в феврале нынешнего года ЕС импортировал из России нефти на 181,5 млн евро. Это минимальное значение с ноября 2025 года. В месячном выражении стоимость поставок уменьшилась почти на 19%, а в годовом - в 3,2 раза, передает РИА Новости.

За месяц российскую нефть приобрели только Словакия и Нидерланды, которые не импортировали ее до этого на протяжении 12 месяцев. Словакия купила нефти на 147,2 млн евро, а Нидерланды – на 34,2 млн.

Согласно статистике, российские нефтепродукты в феврале купила лишь Латвия. На это она потратила 34,6 тыс евро.