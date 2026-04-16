Столица Азербайджана принимает Азербайджано-российский деловой совет. Мероприятие должны посетить вице-премьеры РФ и АР Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев.

Сегодня в Баку начал работу Азербайджано-российский деловой совет. В мероприятии принимают участие представители деловых кругов и государственных структур.

Ожидаются выступления вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и РФ Алексея Оверчука. Гостями мероприятия также станут глава Госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев и исполнительный директор AZPROMO, зампред делового совета Юсиф Абдуллаев.

В рамках мероприятие планируется подписание соглашения о партнерстве между АО "Технополис "Химград" и АО "Некст-Т".

Отметим, что сопредседателями совета выступают президент Agalarov Development Эмин Агаларов и председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

Выступая перед деловыми кругами двух стран, Алексей Оверчук призвал российских предпринимателей реализовать возможности, которые создает Баку.

"Я призываю российский бизнес обратить внимание на инициативы и возможности, которые предлагает правительство Азербайджана"

– Алексей Оверчук

Замглавы правительства РФ отметил, что Россия также обладает потенциалом в сфере деловых инициатив, призвав бизнес Азербайджана активизировать деятельность в рамках особых экономических зон.

Бизнес-интересы России и Азербайджана

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил рост интереса азербайджанского бизнеса к взаимодействию с российскими предпринимателями в связи с развитием тренда на наращивание доли ненефтяного сектора в экономике республики.

"Для Азербайджана принципиально важно всестороннее развитие ненефтяных отраслей экономики в условиях, когда нефтедобыча стабильно снижается из года в год. В этом плане трудно переоценить значимость для азербайджанских компаний России как крупнейшего рынка сбыта ненефтяной продукции Азербайджана и как партнера в промышленной кооперации", - прежде всего сказал он.

"Предприятия России и Азербайджана уже создали ряд совместных производств в промышленности, в частности, работают сборочные автомобильные заводы и фармацевтические компании. Эту практику можно расширить на другие отрасли. Важным направлением бизнес-сотрудничества предприятий двух стран является сельское хозяйство, и здесь, я думаю, Азербайджан также заинтересован в российских инвестициях, тем более что именно Россия обеспечивает основной рынок сбыта азербайджанских сельскохозяйственных товаров", - продолжил Константин Тасиц.

"Потенциал развития совместных производств России и Азербайджан достаточно высокий. Речь идет о странах-соседях со значительной культурно-исторической близостью и очень хорошими отношениями. Азербайджанским предпринимателям вполне комфортно работать в России. Соответственно, в случае достижения взаимовыгодных соглашений, есть перспективы для развития кооперации по широкому спектру направлений", - заключил регионовед.

Россия и Азербайджан ведут переговоры о расширении сети авиаперевозок — Оверчук

Заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета, состоявшемся в Баку, особо отметил появление в Азербайджане большого количества современных международных аэропортов и сказал:

"Вчера мы обсуждали расширение зоны авиаперевозок, чтобы жители большего числа российских городов могли напрямую приезжать в Азербайджан с минимальными затратами и удобством".