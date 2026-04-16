Полиция задержала мэра турецкого Эшме

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали мэра города Эшме Йылмаза Тозана. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По данным TRT Haber, градоначальник был задержан вместе со своей супругой и еще тремя подозреваемыми в рамках расследования дела о вымогательстве, проводимого городской прокуратурой.
Полиция провела обыски в здании муниципалитета Эшме. В ходе них были изъяты цифровые материалы, которые могут иметь значение для расследования.
Полиция также выдала ордер на арест еще одного подозреваемого. В настоящее время ведутся его поиски.