Ситуацию на Южном Кавказе обсудили председатели парламентов Грузии и Армении

В Стамбуле прошла встреча спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили и председателя парламента Армении Алена Симоняна. Об этом сообщают 17 апреля грузинские СМИ.

Переговоры состоялись в рамках 152-й Генассамблеи Межпарламентского союза (IPU).

На встрече было подчеркнуто, что частые визиты на высоком уровне продуктивное сотрудничество между Грузией и Арменией служат доказательством успешного развития стратегического партнёрства.

Стороны обсудили эффективные парламентские связи, а также взаимодействие в торговой, экономической и туристической сферах.

Кроме того, Папуашвили и Симонян коснулись ситуации на Южном Кавказе. В частности, они поговорили о развитии отношений Арменией и Азербайджаном, а также между Арменией и Турцией. Было отмечено, что данные процессы важны для установления мира в регионе.

Председатель парламента РА также поведал грузинскому коллеге о парламентских выборах в Армении, который пройдут в этом году.