Армения планирует стать транзитным хабом для энергоресурсов из ЦА и Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках V Анталийского дипломатического форума замглавы МИД Армении заявил о планах стать транзитным хабом для Азербайджана и Центральной Азии в Европу.

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян на панельной сессии "Южный Кавказ: на пути к превращению в стратегический центр" в рамках V Анталийского дипломатического форума заявил о желании Республики Армении стать транзитным хабом для поставок электроэнергии и энергоресурсов из Азербайджана и стран Центральной Азии в Европу. 

Костанян также выделил проект TRIPP ("Маршрут Трампа"), отметив, что он объединяет в одну систему разные виды путей и инфраструктуры.

"Речь идет о железнодорожных и автомобильных дорогах, а также об энергетической инфраструктуре - сетях и трубопроводах. В этом контексте у нас есть собственный интерес: диверсифицировать энергоснабжение Армении и одновременно стать транзитным узлом для энергоресурсов, поступающих из Центральной Азии и Азербайджана и предназначенных для Европы"

- Ваан Костанян

Напомним, сейчас в Турции проходит V Анталийский дипломатический форум, организованный при поддержке президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и посвященный теме управления неопределенностью в будущем. В масштабном мероприятии принимают участие более 20 глав государств и правительств, а также свыше 50 руководителей различных министерств.

Программа форума включает более 40 сессий, на которых обсуждаются вопросы глобальной трансформации и актуальные региональные события в политической и экономической сферах.

