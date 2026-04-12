Грозный стал лидером в РФ по окупаемости квартир в аренду

Грозный вошел в число городов РФ с наиболее выгодными условиями покупки квартиры под аренду. В столице Чечни подобная жилплощадь окупится быстрее всего, сообщается на портале "Мир квартир".

Доходность квартиры стоимостью 5,7 млн руб в Грозном оказалась 8,5%. В аренду такое жилье можно сдать за 41 тыс руб, окупится оно за 11,7 лет.

Второе место у Нижнего Тагила, где покупка жилья окупится за 12 лет. На третьей строчке расположился Мурманск с показателем в 13 лет. По данным портала за прошлый года, квартира в Москве в среднем окупалась за 24,9 года, передает ТАСС.

Как отметили эксперты рынка недвижимости, срок окупаемости квартир может увеличиться, если упадут ставки по ипотеке, результатом чего станет увеличение стоимости квадратных метров.