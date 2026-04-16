Без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов в Дагестане

После наводнения в Дагестане восстановили движение автомобилей на 105 участках дорог. Без транспортного сообщения пока остаются полтора десятка населенных пунктов.

В Дагестане продолжаются аварийно-восстановительные работы на десятках участков дорог, которые остаются закрытыми после наводнений и оползней. Об этом информирует 17 апреля Дагестанавтодор.

"По состоянию на 10:00 мск закрыто 13 участков. Без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. По всем направлениям ведутся аварийно-восстановительные работы"

– Дагестанавтодор

Кроме того, еще 17 участков дорог закрыты с обеспечением объездов.

К настоящему времени удалось восстановить движение автотранспорта на 105 участках дорог. Больше всего населенных пунктов, которые остались без транспортного сообщения, находятся в двух районах – Дахадаевском и Тляратинском.

Сильные дожди обрушились на Дагестан 28 марта и 4-5 апреля. Они привели к масштабному наводнению, в связи с чем в республике ввели режим ЧС федерального уровня.

Согласно последней информации, подтопленными в республике оказались 9,8 тыс жилых домов. Наводнение унесло жизни 6 человек, пострадали более 6,2 тыс граждан.