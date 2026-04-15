В Грузии откроется первая кофейня Starbucks

Кофейни Starbucks появятся в Грузии в 2026 году, сообщили в агентстве "Производи в Грузии" при Минэкономики страны.

В этом году в Грузию придет Starbucks, первая кофейня всемирно известной сети начнет работать летом. Она откроется в Тбилиси на проспекте Ильи Чавчавадзе.

Бренд Starbucks в Грузии будут развивать совместно с группой Alshaya (Кувейт), которая является одним из крупнейших мировых лицензиатов сети кофеен.

Планируется, что кофейни Starbucks будут в дальнейшем открываться как в Тбилиси, так и в других городах Грузии.

В Минэкономики Грузии считают, что приход в страну сети Starbucks повысит инвестиционную привлекательность Грузии и создаст новые рабочие места.

Соглашение о выходе на грузинский рынок сети кофеен стало результатом длительных переговоров с участием госструктур, включая министерство иностранных дел Грузии.