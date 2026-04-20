Армения готова развивать связи с Израилем – МИД

Ереван в поздравлении с Днем независимости Израиля заявил о готовности расширять сотрудничество с Тель-Авивом.

Республика Армения стремится развивать отношения с Израилем, говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте армянского МИД в соцсети X.

В нем внешнеполитическое ведомство поздравило израильские власти и народ с Днем независимости.

"Армения готова к расширению связей и изучению новых возможностей для сотрудничества"

– МИД Армении

День независимости Израиля отмечается по еврейскому календарю 5 ияра (или в расположенную рядом дату, если 5 ияра выпало на субботу или пятницу). В 2026 году это 22 апреля.

Напомним, что дипломатические отношения между Арменией и Израилем были установлены в апреле 1992 года.