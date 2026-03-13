Уже сегодня в полдень Украина пообещала возобновить поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", заблокированные 27 января якобы после атаки российских беспилотников, сообщил министр по делам ЕС Венгрии.

"Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода "Дружба". Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода сегодня примерно в полдень"

- Янош Бока

Схема будет непростой - после объявления запуска транзита оператору нужно будет согласовать объем поставок с компанией MOL, которая получает российскую нефть для своих НПЗ в Венгрии и Словакии, только после этого "черное золото" пойдет по нефтепроводу, передает ТАСС.

Как полагает венгерский министр, причиной "сговорчивости" киевских властей стала блокировка Венгрией кредитной линии ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро.

"Венгерская тактика сработала: деньги у украинцев закончились раньше, чем у нас закончилась нефть"

- Янош Бока

В то же время министр высказал претензии Еврокомиссии, которая в сложившейся ситуации отказалась защищать интересы государства - члена ЕС, которое Украина шантажировала энергетической безопасностью.

