Фицо предупредил о возможном отказе поддержать новые санкции против России

Словакия, по словам ее премьер-министра Роберта Фицо, может выступить против принятия Евросоюзом нового пакета антироссийских санкций.

"Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований"

– Роберт Фицо

Политик пояснил, что восстановление подачи нефти по трубопроводу "Дружба" важно не только для самой Словакии, а также Венгрии, но и для всей Центральной Европы.

Премьер-министр Словакии пояснил, что если бы прокачка "черного золота" по нему не прекращалась, то цены на топливо не были бы такой проблемой.