США не будут окончательно отменять санкции против российской нефти

Вашингтон, по словам госсекретаря Марко Рубио, не планирует полностью выводить нефть из России из-под санкций.

Америка не собирается на постоянной основе отменять санкции против российской нефти, такое заявление сделал в ходе общения с журналистами глава Госдепартамента Марко Рубио.

Представители СМИ поинтересовались у него, предполагается ли продлевать данное некоторое время назад на фоне закрытия Ормузского пролива разрешение на операции с нефтью и нефтепродуктами из России.

В ответ глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что послабление распространялось только на нефть, которая уже находится "на воде", то есть в процессе перевозки.

Он подчеркнул, что речь не идет о какой-либо постоянной политике.

"Разумеется, мы в случае необходимости внесем изменения (в санкционный режим - ред.) исходя из ситуации в мире"

– Марко Рубио

Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп не изъявлял желания окончательно снять те или иные рестрикции.

Рубио также напомнил, что смягчение санкций, о котором идет речь, прекратится в апреле.