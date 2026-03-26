США не будут окончательно отменять санкции против российской нефти

Америка не собирается на постоянной основе отменять санкции против российской нефти, такое заявление сделал в ходе общения с журналистами глава Госдепартамента Марко Рубио.
Представители СМИ поинтересовались у него, предполагается ли продлевать данное некоторое время назад на фоне закрытия Ормузского пролива разрешение на операции с нефтью и нефтепродуктами из России.
В ответ глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что послабление распространялось только на нефть, которая уже находится "на воде", то есть в процессе перевозки.
Он подчеркнул, что речь не идет о какой-либо постоянной политике.
"Разумеется, мы в случае необходимости внесем изменения (в санкционный режим - ред.) исходя из ситуации в мире"
– Марко Рубио
Госсекретарь добавил, что президент США Дональд Трамп не изъявлял желания окончательно снять те или иные рестрикции.
Рубио также напомнил, что смягчение санкций, о котором идет речь, прекратится в апреле.