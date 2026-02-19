Ереван подтвердил: Макрон посетит Армению с государственным визитом в мае

В Ереване официально подтвердили, что Эмманюэль Макрон посетит Армению в начале мая. Этот визит французского лидера в страну станет первым за последние восемь лет.

В Армении подтвердили государственный визит президента Франции Эмманюэля Макрона 4 и 5 мая. Эту информацию сообщили в правительстве Армении по итогам встречи вице-премьера Тиграна Хачатряна с послом Франции Оливье Декотиньи.

В рамках этой встречи Хачатрян и Декотиньи обсудили детали приезда французкого президента на саммит Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване 4 мая. Помимо подготовки визита они рассмотрели ход выполнения совместных стратегических проектов.

Также стороны подчеркнули важность постоянного контакта между Францией и Арменией для решения текущих задач. Отдельным пунктом беседы стало дальнейшее углубление армяно-французских отношений в различных сферах.

Напомним, предыдущая поездка Эмманюэля Макрона в Армению состоялась 8 лет назад. В ходе того визита в 2018 году президент Франции посетил 17-й Международной организации франкофонии.