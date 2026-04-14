Китай призвал к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

Пекин выступает за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке, такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Соответствующую информацию сообщило Центральное телевидение Китая.
Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие восстановлению мира, подчеркивается в официальном сообщении.
"Касательно текущей ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает за немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и военных действий"
— Центральное телевидение Китая
Кроме того, уточняется, что лидер КНР призвал стороны урегулировать конфликт в регионе политико-дипломатическими методами.