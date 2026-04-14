Вестник Кавказа

Китай призвал к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Председатель КНР в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии вновь призвал воюющие стороны прекратить удары по территории Ближнего Востока и решить конфликт путем дипломатического урегулирования.

Пекин выступает за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке, такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Соответствующую информацию сообщило Центральное телевидение Китая.

Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие восстановлению мира, подчеркивается в официальном сообщении.

"Касательно текущей ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива, Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай выступает за немедленное и всеобъемлющее прекращение огня и военных действий"

— Центральное телевидение Китая

Кроме того, уточняется, что лидер КНР призвал стороны урегулировать конфликт в регионе политико-дипломатическими методами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
895 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.