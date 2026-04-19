Израиль и Ливан продолжат переговоры 23 апреля

Послы Израилы и Ливана проведут вторую встречу в Вашингтоне на этой неделе. Переговоры запланированы на четверг, передают СМИ.

Второй раунд переговоров Израиля и Ливана может состояться в четверг 23 апреля, об этом сообщает со ссылкой на источники CBS News.

По данным канала, встреча Израиля и Ливана на уровне послов пройдет в Госдепартаменте.

Собеседник CBS из Госдепа США отметил, что Вашингтон приветствуют продуктивное взаимодействие сторон, начавшееся 14 апреля. По его словам, Соединенные Штаты продолжат содействовать прямым, добросовестным переговорам Израиля и Ливана.

Ту же дату переговоров называет Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника. Сообщается, что в Вашингтоне 23 апреля встретятся израильский и ливанский послы Йехиель Лейтер и Нада Моавад.